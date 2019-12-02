Свердловский избирком вновь не зарегистрировал инициативную группу по референдуму о возврате прямых выборов мэров в регионе. Ходатайство о регистрации поступило в облизбирком 21 ноября от группы из 20 человек. Причиной отказала стали неполные сведения, сообщает пресс-служба комиссии. В октябре активисты уже подавали аналогичное ходатайство, но получили отказ из-за ошибок в документах.
2019-12-02T17:30:00+03:00
2019-12-02T17:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 02 декабря 2019
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