Свердловский избирком вновь не зарегистрировал инициативную группу по референдуму о возврате прямых выборов мэров в регионе. Ходатайство о регистрации поступило в облизбирком 21 ноября от группы из 20 человек. Причиной отказала стали неполные сведения, сообщает пресс-служба комиссии. В октябре активисты уже подавали аналогичное ходатайство, но получили отказ из-за ошибок в документах.