Нидерланды обвинили РФ в нарушении европейской конвенции из-за отказа выдать подозреваемого по делу о крушении Боинга

Нидерланды обвинили Россию в нарушении европейской конвенции в связи с отказом выдать подозреваемого по делу о крушении «Боинга» в Донбассе. Москва не выполнила просьбу об аресте и экстрадиции Владимира Цемаха и позволила ему покинуть страну, — говорится в сообщении Генпрокуратуры Нидерландов. Вместе с тем там отметили, что эта ситуация никак не повлияет на начало судебных слушаний о сбитом самолете. Они начнутся 9-го марта будущего года неподалеку от Амстердама.