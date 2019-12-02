Нидерланды обвинили РФ в нарушении европейской конвенции из-за отказа выдать подозреваемого по делу о крушении Боинга

Нидерланды обвинили Россию в нарушении европейской конвенции в связи с отказом выдать подозреваемого по делу о крушении «Боинга» в Донбассе. Москва не выполнила просьбу об аресте и экстрадиции Владимира Цемаха и позволила ему покинуть страну, — говорится в сообщении Генпрокуратуры Нидерландов. Вместе с тем там отметили, что эта ситуация никак не повлияет на начало судебных слушаний о сбитом самолете. Они начнутся 9-го марта будущего года неподалеку от Амстердама.
2019-12-02T17:30:00+03:00
2019-12-02T17:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 02 декабря 2019
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