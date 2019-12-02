Юрий Ганус: Единственный шанс РУСАДА сохранить соответствие – передать WADA аутентичную базу данных до 9 декабря

Единственный шанс Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сохранить статус соответствия Всемирному кодексу – передать WADA аутентичную электронную базу данных московской антидопинговой лаборатории без изменений до 9 декабря, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас есть еще опция – неделя. Еще раз [повторю], обращаясь к спортивным властям, [что] есть еще неделя. Неделя для того, чтобы найти аутентичную базу и передать CRC. Для того, чтобы фактически выполнить это условие. Это шанс, как бы там ни было, можно зацепиться. Потому что последствия тяжелейшие», — сказал он.

Ю.Ганус отметил, что в случае предоставления WADA аутентичной базы данных есть больший шанс сохранить соответствие, чем через обжалование решения в судебном порядке.

«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим [результаты], а также установленную данную [аутентичную] базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий. Это реально соломинка», — заявил он.

Ю.Ганус подчеркнул, что принять решение о начале расследования изменений в базе данных и предоставлении аутентичной базы проб может президент РФ.

«Когда вы меня спрашиваете, кто может принять решение и провести критические изменения, я могу сказать, что это может сделать президент», — заявил он.

Ю.Ганус отметил, что надеется на вмешательство президента, однако сам не пытается добиться личной встречи с ним. «Я написал, но навязываться не хочу», — сказал он.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу. Заявление было размещено на официальном сайте WADA. Сообщается, что исполком рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию 9 декабря.

Профильный комитет WADA при формулировке рекомендации основывался на том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории, доступ к которым эксперты WADA получили в начале этого года, были констатированы модификации.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил о различиях во взглядах с министром спорта Павлом Колобковым на защиту «чистого» спорта. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы должны бытm соратниками, более того, я с уважением отношусь к достижениям Павла Анатольевича как спортсмена, уважаю его позицию как министра спорта. Но при этом, являясь руководителем национального антидопингового агентства и следуя нашей линии, то есть защите интересов «чистого» спорта, я вижу, что у нас есть разные взгляды на одни и те же вопросы», — сказал он.

Ю.Ганус добавил, что сотрудничество РУСАДА с министерством спорта «формально».

«С определенными руководителями у нас выстраиваются очень хорошие и тесные отношения, но главная линия, с министром и дальше, она выстраивается формально и исключительно поверхностно», — заключил он.