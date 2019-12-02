В Екатеринбурге арестован участник секты «Ученики Христа» по обвинениям в убийстве своего сына

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик погиб в ходе экзорцизма, но в Следственном комитете это опровергли.

Суд в Екатеринбурге поместил под стражу до конца января отца убитого ребенка, а также лидера секты «Ученики Христа» Земфиру Гайнуллину. В МВД сообщили, что при задержании они вели себя странно, выглядели как зомбированные. Ранее СК опубликовал видеозапись с допросом мужчины. Его спрашивают о том, где находится второй ребенок, обвиняемый отвечает, что у него «только этот сын». Изданию «Лента.ру» в МВД сообщили, что второй мальчик жив. О том, что в Екатеринбурге в лесопарке нашли тело девятилетнего ребенка, стало известно на прошлой неделе. СМИ писали о том, что он скончался во время обряда «изгнания бесов». Однако в Следственном комитете заявили, что, по предварительной версии, его убил отец « в связи с возникшей неприязнью». Причина смерти – механическая асфиксия. «Лента.ру» со ссылкой на источники пишет, что глава секты, в которой состояли родители, заставляла адептов наказывать детей и жестоко бить их за проступки. Рты закрывали кляпом, чтобы никто не слышал криков. Сразу после гибели ребенка сектанты уехали из Екатеринбурга.

По официальным данным, мать мальчика сама явилась в СК. Ее допросили в качестве свидетеля, а позднее ее обвинили в пособничестве.