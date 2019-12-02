Ранее ему на это дали только один день. Как сказал адвокат Жукова Илья Новиков, ограничивать сроки можно только, если выявлено явные злоупотребление — затягивание времени. По его словам, такого не было. Кроме того, юрист отметил, что сроки ознакомления все равно должны быть разумными.
Жуков и его адвокаты начали знакомиться с материалами 28-го октября. Сначала им дали на это 7 суток, а затем ограничили.
Мосгорсуд признал законным ограничение фигуранта московского дела Жукова в ознакомлении с материалами уголовного дела
Ранее ему на это дали только один день. Как сказал адвокат Жукова Илья Новиков, ограничивать сроки можно только, если выявлено явные злоупотребление — затягивание времени. По его словам, такого не было. Кроме того, юрист отметил, что сроки ознакомления все равно должны быть разумными.