Мосгорсуд признал законным ограничение фигуранта московского дела Жукова в ознакомлении с материалами уголовного дела

Ранее ему на это дали только один день. Как сказал адвокат Жукова Илья Новиков, ограничивать сроки можно только, если выявлено явные злоупотребление — затягивание времени. По его словам, такого не было. Кроме того, юрист отметил, что сроки ознакомления все равно должны быть разумными.



Жуков и его адвокаты начали знакомиться с материалами 28-го октября. Сначала им дали на это 7 суток, а затем ограничили.