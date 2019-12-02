Фракция «Справедливая Россия» в Мосгордуме сменила председателя, который голосовал против принятия бюджета

Эсерами в городской думе теперь руководит депутат Магомет Яндиев, который стал председателем вместо Михаила Тимонова. Он ранее не поддержал в отличие от коллег столичный бюджет, голосовал против в первом и во втором, окончательном, чтении. На заседаниях Мосгордумы бывший председатель фракции Справедливой России не раз критиковал мэрию. Тимонов также участвовал в протестных акциях в столице, напоминает газета «Коммерсантъ».

Фракция Справедливой России в городской думе состоит из трёх депутатов. В неё входит ещё Александр Соловьёв — полный тёзка бывшего кандидата Мосгордумы от несистемной оппозиции, не допущенного к выборам. По словам Яндиева смена председателя вызвана не тем, как Тимонов голосовал, а тем, что он якобы не исполнял функции руководителя фракции, игнорировал ключевые заседания думы, самостоятельно всё решал, не советуясь с коллегами, привёл слова нового председателя источник агентства ТАСС в гордуме. К примеру, перед принятием бюджета Москвы не было общего собрания фракции, но на заседании Тимонов озвучил позицию от имени всех эсеров. Яндиев также уверяет, что при избрании руководителя аппарата фракции Тимонов сам принял решение, не предоставив однопартийцам других кандидатов.

Тимонов и Яндиев перед выборами в Мосгордуму вошли в список проекта Алексея Навального «Умное голосование». Кандидатуру Яндиева предлагалось поддержать после того как в том же округе Москвы к выборам не допустили Илью Яшина.