Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Он живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, которая занимается информационной безопасностью, сообщает Süddeutsche Zeitung. В интервью газете потомок волжских немцев, который раньше активно критиковал Запад, сказал, что «разочаровался в политике» и его взгляды «сильно изменились».

По его словам, теперь он «совершенно обычный человек» и хочет, чтобы его «дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат». После публикации Süddeutsche Zeitung, как пишет издание, Шлегеля отстранили от службы из-за его прежней работы в движении «Наши».

Работая в Госдуме, Шлегель голосовал за закон «Димы Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять сирот из России.

Получение экс-депутатом Госдумы и членом фракции «Единая Россия» Робертом Шлегелем германского гражданства – показатель непрочности властной структуры. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Александр Кынев.

Он подчеркнул, что Шлегель – далеко не единственный пример радикально поменявшегося отношения к Западу среди российских чиновников.