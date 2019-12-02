Глава РУСАДА: Определенный уровень информации о допинговом скандале не доходит до президента

По предположениям главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, определенный уровень информации о допинговом скандале «не доходит до президента». Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Та нервная реакция, которую я услышал в ответ на свое заявление, стала тем фактором, который заставил меня насторожиться и понять, что определенный уровень информации просто не доходит до президента. Хотя у нас президент вовлечен во все вопросы, у него много советников, но он не в теме. Он никак не вовлечен в этот кризис именно с точки зрения понимания, что происходит», — сказал он.

Ранее глава РУСАДА обратился к президенту России Владимиру Путину и выразил беспокойство по поводу сложившейся ситуации с данными московской антидопинговой лаборатории. «Мы находимся у края пропасти, и я прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта», — говорилось в заявлении Ю.Гануса.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпийские Игры, на четырехлетний срок. Российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, получая допуск в индивидуальном порядке.