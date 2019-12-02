Россия и Китай запустили газопровод «Сила Сибири»

Церемонию в режиме видеоконференции провели лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин.

По последним оценкам, «Сила Сибири» обошелся более чем в 1 триллион рублей. Протяженность газопровода — около трех тысяч километров, он проходит через Иркутскую и Амурскую области, а также по территории Республики Якутия.

Договор «Газпрома» с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией заключен на 30 лет. Он предполагает поставки Китаю 38 миллиардов кубометров российского газа. Уже в будущем году это может принести Газпрому около одного миллиарда долларов.