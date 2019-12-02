Сотрудники Свердловской областной детской клинической больницы потребовали поднять им зарплаты в два-три раза

Об этом говорится в заявлении медиков, опубликованном профсоюзом «Действие». Они отмечают, что официально озвученная руководством статистика не соответствует действительности. Реальные зарплаты вдвое меньше. 40 тысяч рублей — это максимум, который в месяц может получить врач с учетом переработок.

Медики напомнили, что согласно «майским указам» президента Владимира Путина, зарплата врачей ещё в прошлом году должна была достигнуть 200% от средней по региону.

В минувшие выходные по всей России прошли акции с требованием повысить зарплаты врачам и модернизировать медоборудование в госучреждениях.