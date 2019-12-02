Юрий Ганус: Российское руководство и прежде всего Путин не причастны к скандалу с допингом в Московской лаборатории

Российское руководство и прежде всего президент Путин не причастны к скандалу с допингом в Московской лаборатории, — заявил в эфире «Эха Москвы» Москвы руководитель РусАДА Юрий Ганус. По его оценке, в российском спорте много так называемых чистых спортсменов.

Русада никогда не имела отношения к базам данных антидопинговых лабораторий. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

«Русада не имела, не имеет и никогда не будет иметь никакого отношения ни к каким базам данных электронным и фактическим, материальным, ни одной лаборатории мира. Потому что такие субъекты как национальное антидопинговое агентство и антидопинговая лаборатория специально созданы независимыми. Они должны быть независимыми, потому что лаборатория должна проводить независимую экспертизу и анализ проб, они не должны быть связаны между собой. И у нас есть эта независимость. Мы действует независимо, это действительно так», — сказал он.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпийские Игры, на четырехлетний срок. Российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, получая допуск в индивидуальном порядке.

В электронной базе данных московской антидопинговой лаборатории, где хранятся старые пробы российских спортсменов, WADA обнаружило «несколько тысяч удалений», а также изменения годов. Такие модификации нельзя назвать «случайными огрехами», заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Таких следов обнаружено достаточно много. Я не могу пока говорить обо всем, но могу привести некоторые факты. В одном из вопросов [WADA] указано, что [в базе данных] проведено около нескольких тысяч удалений. Объясните, пожалуйста. Во втором, один год изменен на другой, например. И таких очень много. Информация по некоторым годам удалена. ВАДА задает вопрос, зачем и кто так сделал», — сказал он.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу. Заявление было размещено на официальном сайте WADA. Сообщается, что исполком рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию 9 декабря.

Профильный комитет WADA при формулировке рекомендации основывался на том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории, доступ к которым эксперты WADA получили в начале этого года, были констатированы модификации.

Ранее Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение по этому вопросу Исполком ВАДА вынесет 9 декабря.