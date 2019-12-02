Бывший комиссар прокремлевского движения «Наши», экс-депутат ГД Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Бывший комиссар прокремлевского движения «Наши», экс-депутат Госдумы и член генсовета Единой России Роберт Шлегель получил немецкое гражданство, — сообщает Зюддойче Цайтунг. По данным издания, Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании, которая занимается информационной безопасностью.

Не видит ничего предосудительного в отъезде Шлегеля за границу секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский.

По словам Метельского, у человека может быть множество уважительных причин переехать в другую страну.

Будучи депутатом, Шлегель неоднократно критиковал Запад, в том числе, обвинял его во вмешательстве во внутренние дела России.

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский назвал «личным делом» члена «Единой России» Роберта Шлегеля получение немецкого гражданства. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не могу быть адвокатом у этого человека, осуждать его по данному вопросу и говорить, плохо это или хорошо, потому что это личное дело Шлегеля.

Если сегодня он решил для себя, что ему гораздо комфортнее в Германии, то причем здесь все мы с вами? Говорить о патриотизме – это уже второй вопрос, потому что каждый человек решает сам для себя, что ему делать и как ему делать. Был бы он депутатом, тогда, наверное, его бы судили его избиратели. Но в силу того, что он уже не депутат, а просто гражданин Российской Федерации, это его личное дело, что ему делать», — сказал он.

А.Метельский отметил, что все эмигранты либо возвращаются, либо тоскуют по родине.

Ранее сообщалось в СМИ, что бывший комиссар движения «Наши», депутат Госдумы 5 и 6 созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии Роберт Шлегель получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен.

Ранее Р.Шлегель критиковал Запад и обвинял западные страны во вмешательстве во внутренние дела России. Он был одним из тех, кто голосовал за закон, запрещающий усыновление российских сирот иностранцами.