В Кремле отказались комментировать решение суда, отклонившего жалобу Ивана Голунова на бездействие следователей

Ранее адвокат журналиста пожаловался на отсутствие каких-либо результатов по делу о подбросе наркотиков.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг дела Голунова представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что «надо ориентироваться на решение суда». По словам пресс-секретаря президента, власти наблюдают за развитием ситуации.

Сегодня Басманный суд Москвы отказался удовлетворить жалобу журналиста интернет-издания «Медуза» на бездействие Следственного комитета. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении так и не было возбуждено уголовного дела. Он просил суд устранить нарушения. Представитель прокуратуры, ссылаясь на документы следствия, утверждала, что «дело рассматривается своевременно».

После отказа суда Бадамшин пообещал обжаловать это решение, передает «Интерфакс». Сам Голунов написал у себя в «Фейсбуке», что в условиях бездействия следователей собирается заняться расследованием своего дела самостоятельно.

Голунов был задержан в начале июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. После проведения экспертиз дело было прекращено, а Следственный комитет объявил о проверке действий полицейских, которые задерживали журналиста.