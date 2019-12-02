Путин заявил о необходимости наращивать потенциал российского флота

Президент заявил об этом на совещании по развитию ВМФ РФ.

«Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу ВМФ, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений. Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ»,— цитирует Путина «Коммерсантъ».

Президент при этом отметил, что поставленные им на предыдущих совещаниях задачи пока выполнены на 70%, Путин считает этот показатель «удовлетворительным».

Одним из условий наращивания потенциала флота Путин назвал поставку подлодок и фрегатов, которые были бы приспособлены для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».