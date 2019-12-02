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15:31, 02 декабря 2019

В Омске выясняют обстоятельства смерти 57-летнего задержанного в одном из отделений полиции

В Омске выясняют обстоятельства смерти 57-летнего задержанного в одном из отделений полиции, — сообщает издание «Сибирь.Реалии». В МВД уточнили, что мужчина скончался в холле, где ожидал очереди на допрос. Полицейские утверждают, что насилие к задержанному не применялось.



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