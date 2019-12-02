В Омске выясняют обстоятельства смерти 57-летнего задержанного в одном из отделений полиции, — сообщает издание «Сибирь.Реалии». В МВД уточнили, что мужчина скончался в холле, где ожидал очереди на допрос. Полицейские утверждают, что насилие к задержанному не применялось.