В Омске выясняют обстоятельства смерти 57-летнего задержанного в одном из отделений полиции, — сообщает издание «Сибирь.Реалии». В МВД уточнили, что мужчина скончался в холле, где ожидал очереди на допрос. Полицейские утверждают, что насилие к задержанному не применялось.
2019-12-02T15:31:00+03:00
2019-12-02T15:35:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2547329-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...