Россия отказалась арестовывать жителя ДНР Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малазийского Боинга

Россия отказалась арестовывать жителя ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малазийского Боинга в июле 2014 года, — заявила прокуратура Нидерландов. По ее данным, Россия позволила Цемаху покинуть территорию страны, хотя обязана была его задержать в соответствии с европейской конвенцией о выдаче – сообщает ТАСС.
2019-12-02T15:30:00+03:00
2019-12-02T15:34:48+03:00
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15:30, 02 декабря 2019
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