Россия отказалась арестовывать жителя ДНР Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малазийского Боинга

Россия отказалась арестовывать жителя ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малазийского Боинга в июле 2014 года, — заявила прокуратура Нидерландов. По ее данным, Россия позволила Цемаху покинуть территорию страны, хотя обязана была его задержать в соответствии с европейской конвенцией о выдаче – сообщает ТАСС.