«Медуза»: Для победы на выборах разных уровней «Единая Россия» привлекает нелегальные фонды

Как выяснило издание «Медуза», эта схема используется для обхода законодательных ограничений на финансирование избирательных кампаний.

Освещение в СМИ, агитация, социсследования, сбор подписей, оплата услуг политтехнологов и кандидатов-спойлеров – все это требует больших затрат. От двух до пяти долларов сейчас стоит голос одного избирателя на любых выборах, рассказал «Медузе» человек, работавший в администрации президента с начала 00-х. Это значит, что победа только в одном регионе обходится в сотни миллионов рублей. Законодательство допускает трату гораздо меньших сумм, поэтому в «Единой России» прибегают к черной кассе – неофициальным избирательным фондам. Раньше источником средств чаще всего становились местные бизнесмены – за поддержку нужного кандидата их поощряли, за поддержку оппозиции — наказывали. Но спонсоры требовали ответных услуг, поэтому деньги все чаще стали брать у крупных корпораций, подконтрольных государству, таких как «Газпром» и «Роснефть». А вот в случае губернаторов, которых в регионы отправляет Кремль, средства идут в основном из Москвы. На предвыборные кампании в проблемных регионах, например в Хабаровске, идет только федеральное финансирование. Собеседники «Медузы» поясняют: даже если бы законодательных ограничений не было, кандидаты от партии власти в любом случае сильно занижали бы официальные цифры, чтобы выглядеть лучше в глазах избирателей, демонстрируя, что у всех одинаковые возможности. Как отмечает «Медуза», в Кремле о системе черных касс хорошо осведомлены – московские чиновники сами регулируют применение этих схем.

Издание также отмечает, что иногда нелегальные фонды становятся формальным поводом для возбуждения дел против чиновников, оказавшихся в немилости.