Бывший депутат Госдумы и комиссар прокремлевского движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и комиссар прокремлевского молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии, — сообщает издание Зюддойче Цайтунг.

В переписке с изданием экс-депутат отметил, что разочаровался в политике, его взгляды сильно изменились и теперь он обычный человек и он хочет, чтобы его дети росли в Германии.

Будучи депутатом и членом Генсовета Единой России, Шлегель неоднократно критиковал Запад, в частности, из-за событийна Украине, в том числе он говорил об этом в эфире Эха Москвы.

Также Шлегель неоднократно говорил о зарубежном финансировании независимых СМИ и организаторов протестных акций.