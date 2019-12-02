Трое российских военных получили легкие травмы в результате взрыва в районе сирийского города Кобани

Трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе сирийского города Кобани, сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв произошел в понедельник на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции, сказали в военном ведомстве.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что самодельное взрывное устройство 2 декабря сработало на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции. Шла рекогносцировка маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо), сказали в Минобороны РФ.

Российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование на севере в соответствии с меморандумом, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

Первое патрулирование на севере Сирии Россия и Турция провели 1 ноября.