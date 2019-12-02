Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — они участвовали в церемонии посредством телемоста. Путин заявил, что с запуском газопровода сотрудничество двух стран в сфере энергетики выйдет на новый уровень. Он рассчитывает, что товарооборот с Китаем к 2024 году вырастет до 200 миллиардов долларов.

Договор заключен на 30 лет. Предполагается, что Газпром будет поставлять в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа. Уже в будущем году это может принести Газпрому около одного миллиарда долларов.

Впрочем, оценить рентабельность Силы Сибири пока невозможно с учетом того, что неизвестна цена поставки газа, а также актуальная стоимость проекта. – отмечает «Коммерсантъ».