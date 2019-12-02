За три дня распродаж в рамках «черной пятницы» россияне потратили в онлайн-магазинах более 22 миллиардов рублей.

За три дня распродаж в рамках так называемой «черной пятницы» россияне потратили в онлайн-магазинах более 22 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом объем продаж вырос почти на треть, — сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Наибольшим спросом пользовалась электроника и бытовая техника.
2019-12-02T14:30:00+03:00
2019-12-02T14:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 02 декабря 2019
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