За три дня распродаж в рамках «черной пятницы» россияне потратили в онлайн-магазинах более 22 миллиардов рублей.

За три дня распродаж в рамках так называемой «черной пятницы» россияне потратили в онлайн-магазинах более 22 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом объем продаж вырос почти на треть, — сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Наибольшим спросом пользовалась электроника и бытовая техника.