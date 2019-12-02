Следственный комитет попытался засекретить номера правительственной связи, оказавшиеся в открытом доступе

В октябре издание Медуза обнаружила их на сайте госзакупки.

В новом контракте, размещенном уже после публикации Медузы, из телефонных номеров убрали несколько цифр, однако оставшиеся позволяют определить, что список вновь возглавляет телефон, который в контракте 2015 года был закреплен за главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Как выяснило издание, большинство высокопоставленных чиновников не пользуются номерами спецсвязи, дозвониться удалось только главе Центризбиркома Элле Памфиловой.