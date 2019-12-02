Бывший член генерального совета «Единой России» Роберт Шлегель получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен

Бывший комиссар движения «Наши», депутат Госдумы 5 и 6 созывов от «Единой России», бывший член генерального совета партии Роберт Шлегель получил гражданство Германии и переехал в Мюнхен, — сообщает немецкая газета Зюддойче Цайтунг.

Сам Шлегель заявил изданию, что хочет, чтобы его дети росли в Германии «как часть культуры и народа, к которому они принадлежат».

Бывший депутат также сообщил, что разочаровался в политике, а его взгляды сильно изменились, так что теперь он «обычный человек».

Ранее Шлегель критиковал Запад и обвинял западные страны во вмешательстве во внутренние дела России. Он был одним из тех, кто голосовал за закон, запрещающий усыновление российских сирот иностранцами.