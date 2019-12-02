Представитель «Фратрии» назвал «весьма сомнительными» основания для вчерашних задержаний болельщиков «Спартака»

Представитель движения болельщиков ФК «Спартак» «Фратрия» Антон Володин назвал «весьма сомнительными» основания для вчерашних задержаний болельщиков клуба в Санкт-Петербурге. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что происходило вчера в Питере, мало на адекватность похоже. Людей в ночное время доставали из кабаков и под какими-то сомнительными предлогами увозили в отделения по всему городу. Что тут может быть адекватного? Понятно, что они свои цели преследовали, хотели таким образом пресечь возможность столкновения в день матча. Но основания для задержания были весьма сомнительными», — заявил он.

А.Володин подчеркнул, что поведение болельщиков «Спартака» до и во время матча было «стандартным».

Ранее СМИ сообщали, что полицейские задержали около сотни футбольных фанатов перед матчем «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в воскресенье прошел матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».