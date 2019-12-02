Завтра в Санкт-Петербурге пройдет митинг таксистов против ценовой политики агрегаторов

3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет митинг таксистов против ценовой политики агрегаторов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

«На завтра намечен митинг, который также решили поддержать работники общественного и грузового транспорта. Требования в основном ориентированы на «Яндекс.Такси»: сервис берет незаслуженную «конскую» комиссию, скрывает от водителя конечный адрес, куда он едет, скрывает тариф, по которому он едет. Отсюда возникает множество неприятностей, связанных с пассажирами», — сказал он.

Митинг организует «Ассоциация профессиональных водителей такси». Он пройдет с 11.00 до 13.00 в парке «Екатерингоф» по адресу улица Лифляндская 12 литера Б.

Мероприятие согласовано с властями города.