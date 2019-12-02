США готовят санкции, которые могут остановить строительство российского Газопровода Северный поток-2. С такой публикацией вышла немецкая газета Bild.

Для того, чтобы ввести санкции, которые разрушат планы Москвы на строительство газопровода, американские конгрессмены разработали необычный ход. «Санкции будут приняты в рамках закона о военном бюджете на следующий год, — пишет газета Bild, — они затронут компании, которые заняты в прокладке труб».

В частности, от них может пострадать компания Allseas из Швейцарии. Она как раз занимается укладкой труб и подводных кабелей. В списке также ещё несколько немецких фирм.

Информацию о планирующийся санкциях изданию подтвердил сенатор Джим Риш. Он возглавляет комитет по международным делам американского конгресса.

Газета также обращает внимание на то, что у США только три месяца на то, чтобы принять это решение. Так как именно столько времени остаётся до окончания строительства трубопровода. Кстати, ровно об этом месяц назад писал интернет-портал Atlantic Council. Немецкое издание при этом, ссылается на — цитата: «одно из американских СМИ».

Что же касается того, почему американцы настилают на блокировании возведения газопровода, то как пишет газета: «с одной стороны это зависимость от российского газа — и оружие, которое она может использовать в жёстких переговорах с Западом. С другой, с помощью него она может также давить на Украину, просто перекрыв вентиль, но не лишив Европу поставок своего топлива».

Сейчас у Газпрома есть разрешения на строительство Трубопровода от всех заинтересованных стран. Последним государством, выдавшим своё согласие, стала Дания.