Немецкие СМИ установили, что бывший функционер молодежной организации «Наши» и депутат Госдумы Роберт Шлегель занимает высокий пост в баварском информационно-технологическом концерне «Акронис».

Предприятие поставляет программное обеспечение и пакеты безопасности немецким концернам Audi, BASF, Deutsche Bank, а также снабжает некоторые отделы министерств ФРГ. Какую задачу выполняет Шлегель в высоко технологичном концерне, разрабатывающем системы безопасности, его сотрудникам не особенно понятно. Связи с лоббистами в восточной Европе, коммуникация и публичный сектор относятся к кругу деятельности Шлегеля, некогда участвовавшего в российском кибер-шпионаже, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Исследование издания показало, что глава концерна бывший российский гражданин Сергей Белоусов лично устроил Шлегеля на предприятие. Как потомок волжских немцев он смог весной этого года получить гражданство ФРГ. В ответе изданию бывший депутат подчеркнул, что «он разочарован в политике и его убеждения сильно изменились». Теперь он стал «простым человеком с необычным жизненным опытом».

Еще в 2016 году Шлегель, однако, встречался с политиком из «Альтернативы для Германии» Маркусом Фронмайером. Бывший председатель «Юной Альтернативы», которая находится под наблюдением органа защиты конституции ФРГ, договорился со Шлегелем о сотрудничестве с молодежным течением «Единой России». В свою очередь, эксперты бундестага считают, что Фронмайер находится «под абсолютным контролем Москвы».

500 компьютерных специалистов «Акрониса» работают в России. Большая часть его клиентов находится в США. Концерн заявил газете, что Шлегель не имел доступа к исходному коду программирования.

Ранее Шлегель был пресс-секретарем движения «Наши» и депутатом Госдумы. В числе прочего он приложил руку к законопроекту о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и голосовал за документ, запрещающий иностранцам усыновлять сирот из России.

Газете Зюддойче Цайтунг Шлегель, ранее критиковавший Запад, сказал, что разочаровался в политике.