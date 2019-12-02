Спартаковские болельщики в Петербурге подверглись преследованиям полиции

Многие из них были задержаны. Против фанатов подготовили целую спецоперацию. Предполагалось, что москвичи могут в понимании принимающей стороны испортить центральный матч тура оскорблениями в адрес нападающего Зенита Артема Дзюбы, воспитанника Спартака. Накануне игры фанатов начали задерживать после встречи дублеров, хотя на трибунах всего лишь кричали о кривизне ног Дзюбы. По официальной версии четверых отпустили почти сразу и еще четверо в эти минуты предстали перед судом. Дальше данные разнятся. В ночь на воскресенье, по словам фанатов, полиция совершила рейд по барам города, откуда приезжих увозили в участок только за московскую прописку. Свобода сообщает, что на вопросы людей ответ был стандартным «Вы знаете за что». Рассказывают и о том, что задержания проводились на выходе из гостиниц. Сами болельщики говорят, что счет шел на сотни, правоохранители сообщили о 86 фанатах. На трибунах во время спартаковскому сектору просто не дали поддерживать свою команду. Как только начиналось скандирование организаторы запускали глушилки подавляя людей еще более мощным звуков. После игры по традиции москвичей продержали на трибунах больше часа.

Объединение болельщиков футбольного клуба «Спартак» намерены поддерживать своих единомышленников по результатам сегодняшнего судебного заседания. Об этом «Эху» рассказал член движения «Фратрия» Антон Волонин. По его словам, поведение полиции на матче и после него совершенно неприемлемо.

Полиция не должна была наказывать болельщиков во время матча Спартака. Такое мнение «Эху» высказал член зампред комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев.

Между тем, Лебедев согласился с тем, что болельщики вели себя неподобающе, но, по его словам, именно такие моменты добавляют «изюминки» в российском футболе.

Зенит выиграл скандальный матч со счетом 1:0 и продолжает лидировать в таблице чемпионата России по футболу.