Управление ФСИН отрицает, что Захарченко находится в одной камере вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом

Управление ФСИН по Мордовии отрицает, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в одной камере вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. «В настоящее время Захарченко находится в карантинном отделении как вновь прибывший», — отметили в управлении. Там напомнили, что Захарченко находится в исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, где минимальное количество подобных заболеваний, — сообщает ТАСС.