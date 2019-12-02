Управление ФСИН отрицает, что Захарченко находится в одной камере вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом

Управление ФСИН по Мордовии отрицает, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в одной камере вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. «В настоящее время Захарченко находится в карантинном отделении как вновь прибывший», — отметили в управлении. Там напомнили, что Захарченко находится в исправительной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, где минимальное количество подобных заболеваний, — сообщает ТАСС.
2019-12-02T13:30:00+03:00
2019-12-02T13:33:21+03:00
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13:30, 02 декабря 2019
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