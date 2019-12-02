Следственный комитет обнародовал статистику по уголовным делам о пытках в колониях. На каждые 44 жалобы приходится лишь одно уголовное дело, — сообщает РБК. С 2015 по 2018 годы возбуждено 148 уголовных дел, тогда как жалоб было почти шесть с половиной тысяч.