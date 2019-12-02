Роскомнадзор пригласил представителей правозащитного центра «Мемориал» для составления новых протоколов из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на интернет-ресурсах организации. Представитель «Мемориала» напомнил, что уже составлено 20 протоколов и назначено более двух миллионов рублей штрафов.
Собеседник Интерфакса отметил, что Мемориал, скорее всего, объявит сбор средств.
Роскомнадзор пригласил представителей правозащитного центра «Мемориал» для составления новых протоколов
Роскомнадзор пригласил представителей правозащитного центра «Мемориал» для составления новых протоколов из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на интернет-ресурсах организации. Представитель «Мемориала» напомнил, что уже составлено 20 протоколов и назначено более двух миллионов рублей штрафов.