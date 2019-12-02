Роскомнадзор пригласил представителей правозащитного центра «Мемориал» для составления новых протоколов из-за отсутствия маркировки «иностранный агент» на интернет-ресурсах организации. Представитель «Мемориала» напомнил, что уже составлено 20 протоколов и назначено более двух миллионов рублей штрафов.

Собеседник Интерфакса отметил, что Мемориал, скорее всего, объявит сбор средств.