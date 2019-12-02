В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии с участием рейсового автобуса

По предварительным данным, водитель не справился с управлением — когда лопнуло колесо и автобус упал с моста в реку.
Погибли 19 человек, 21 пострадал. Местные власти обещают выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей компенсации.
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По предварительным данным, водитель не справился с управлением — когда лопнуло колесо и автобус упал с моста в реку.
Погибли 19 человек, 21 пострадал. Местные власти обещают выплатить родственникам погибших по одному миллиону рублей компенсации.