Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь США к обсуждению вопроса о Крыме. В интервью западным СМИ Зеленский подчеркнул, что Крым нигде не фигурирует на переговорах, — в течение шести лет эта тема была почти закрыта. Он подчеркнул, что Крым это территория Украины и Украина хочет ее вернуть.