Президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь США к обсуждению вопроса о Крыме. В интервью западным СМИ Зеленский подчеркнул, что Крым нигде не фигурирует на переговорах, — в течение шести лет эта тема была почти закрыта. Он подчеркнул, что Крым это территория Украины и Украина хочет ее вернуть.
2019-12-02T13:30:00+03:00
2019-12-02T13:31:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2547239-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:30, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...