Роберт Шлегель, бывший депутат Госдумы от «Единой России», стал гражданином Германии, — утверждает газета Зюддойче Цайтунг. По ее данным, Шлегель сейчас работает в компании в Мюнхене, которая производит программное обеспечение. Компания, в частности, сотрудничает с Ауди, Басф и Дойче-Банком.
Шлегель получил гражданство в Германии как потомок Поволжских немцев. Теперь он утверждает, что разочаровался в политике, живет обычной жизнью и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
Роберт Шлегель был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, кроме тогО, он был пресс-секретарем прокремлевсокго молодежного движения «Наши». Шлегель критиковал Запад, голосовал за антисиротский закон, а также жаловался в Генпрокуратуру на телеканал Дождь, требуя проверить источники финансирования телеканала.
Роберт Шлегель, бывший депутат Госдумы от «Единой России», стал гражданином Германии
Роберт Шлегель, бывший депутат Госдумы от «Единой России», стал гражданином Германии, — утверждает газета Зюддойче Цайтунг. По ее данным, Шлегель сейчас работает в компании в Мюнхене, которая производит программное обеспечение. Компания, в частности, сотрудничает с Ауди, Басф и Дойче-Банком.