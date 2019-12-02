Роберт Шлегель, бывший депутат Госдумы от «Единой России», стал гражданином Германии, — утверждает газета Зюддойче Цайтунг. По ее данным, Шлегель сейчас работает в компании в Мюнхене, которая производит программное обеспечение. Компания, в частности, сотрудничает с Ауди, Басф и Дойче-Банком.

Шлегель получил гражданство в Германии как потомок Поволжских немцев. Теперь он утверждает, что разочаровался в политике, живет обычной жизнью и хочет, чтобы его дети росли в Германии.

Роберт Шлегель был депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, кроме тогО, он был пресс-секретарем прокремлевсокго молодежного движения «Наши». Шлегель критиковал Запад, голосовал за антисиротский закон, а также жаловался в Генпрокуратуру на телеканал Дождь, требуя проверить источники финансирования телеканала.