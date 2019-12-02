США к Рождеству могут ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», — сообщает газета Бильд со ссылкой на главу комитета по иностранным делам Сената Джима Раша.

По сведениям издания, компании, участвующие в проекте, потеряют доступ к американскому бизнесу.