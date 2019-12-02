Состояние капитана клуба Континентальной хоккейной лиги Амур Максима Кондратьева остается тяжелым

Кондратьев стал жертвой инцидента на парковке возле одного из местных кафе. Как сообщается, некий рецидивист ударил его по голове после того, как Максим заступился за свою супругу. Женщина при этом не пострадала, а хоккеист был доставлен в одну из краевых больниц. Ему оказывается квалифицированная помощь, но перемен в состоянии пока не произошло. Об этом рассказал пресс-атташе Амура Алексей Чечелев. По его словам Кондратьев находится в сознании, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Окончательный диагноз пока не озвучен. Клуб оказывает спортсмену всю необходимую помощь. Максим Кондратьев переехал на Дальний Восток три года назад. Он успел поиграть в НХЛ за Торонто и Рейнджерз, а в России выступал за такие клубы как СКА и ЦСКА.

Максим Кондратьев дважды выигрывал золото молодежного чемпионата мира и является бронзовым призером взрослого первенства мира.