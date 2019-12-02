Премьер-министр Ирака официально ушел в отставку

Прошение Адиля Абдулла-Махди удовлетворил парламент, — передает телеканал Аль-Джазира. Это произошло на фоне антиправительственных протестов, которые не прекращаются в стране вот уже два месяца.

Глава Кабмина объявил о сложении полномочий в прошлую пятницу, после того, как сотрудники сил безопасности убили 50 демонстрантов. За все время столкновений погибли более 400 человек.