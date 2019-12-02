Бывший депутат и высокопоставленный функционер «Единой России» Роберт Шлегель, возможно, стал гражданином ФРГ

Об этом пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Получить немецкий паспорт для Шлегеля, потомка поволжских немцев, не составило большого труда. В Германии он работает директорам по стратегическим проектам в компании Acronis – она выпускает компьютерные программы по информационной безопасности.

Авторы статьи напоминают о стремительной карьере Шлегеля, которую он начинал в качестве пресс-секретаря прокремлевского движения «Наши», и тогда поддерживал кибератаки на Эстонию и другие государства. Шлегель создал студию, выпускавшую пропагандистские ролики, а в 2007 году был избран в Госдуму, став самым молодым депутатом. Был автором инициатив, усиливающих цензуру в интернете, обращался в прокуратуру с просьбой проверить канал «Дождь» на предмет иностранного финансирования.

В нижней палате парламента отработал два срока. Вершина его карьера – членство в президиуме генсовета «Единой России» и попадание в резерв управленческих кадров при президенте. В комментарии Sueddeutsche Zeitung он пояснил, что разочаровался в политике и хочет, чтобы его дети росли в немецкой культуре, к которой они принадлежат.

Компания Acronis уже ведет служебное расследование, на время которого Шлегель отстранен от работы.