Соединённые Штаты ратифицировали Протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Как написал в Твиттере Госсекретарь Майкл Помпео, Североатлантический альянс стал на один шаг ближе к тому, чтобы принять в свой состав тридцатого союзника. Путь в НАТО для балканской республики был открыт прошлым летом, когда Преспанкое соглашение подвело черту под многолетним спором между Македонией и Грецией относительно названия страны, которое совпадало с наименованием северной греческой области.

Большинство стран уже ратифицировали Протокол о принятии Северной Македонии в альянс. Саммит государств — членов НАТО пройдёт в Лондоне в ближайшие 2 дня.