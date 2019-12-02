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12:30, 02 декабря 2019

Центробанк намерен создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Речь идёт о межбанковской системе, которая будет анализировать устройства клиентов и отслеживать сомнительные операции. Как пишет РБК, оператором проекта станет сам ЦБ. На основе действий, которые совершают пользователи, им планируют присвоить степень риска: низкий, умеренный или высокий. В зависимости от этого банки будут контролировать клиентские операции.



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