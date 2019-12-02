Центробанк намерен создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Речь идёт о межбанковской системе, которая будет анализировать устройства клиентов и отслеживать сомнительные операции. Как пишет РБК, оператором проекта станет сам ЦБ. На основе действий, которые совершают пользователи, им планируют присвоить степень риска: низкий, умеренный или высокий. В зависимости от этого банки будут контролировать клиентские операции.
2019-12-02T12:30:00+03:00
2019-12-02T12:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 02 декабря 2019
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