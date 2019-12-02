Фракция «Справедливая Россия» заменила председателя в Мосгордуме

На место Михаила Тимонова был избран Магомед Яндиев. Бывший председатель фракции ранее голосовал против принятия городского бюджета. Тимонов, как и Яндиев, перед выборами вошли в список проекта Алексея навального «Умное голосование». Кроме них во фракцию «Единая Россия» входит Александр Соловьев
2019-12-02T12:30:00+03:00
2019-12-02T12:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 02 декабря 2019
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