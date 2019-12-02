Фракция «Справедливая Россия» заменила председателя в Мосгордуме

На место Михаила Тимонова был избран Магомед Яндиев. Бывший председатель фракции ранее голосовал против принятия городского бюджета. Тимонов, как и Яндиев, перед выборами вошли в список проекта Алексея навального «Умное голосование». Кроме них во фракцию «Единая Россия» входит Александр Соловьев