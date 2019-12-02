США должны опубликовать отчет по итогам расследования о введении Францией налога на цифровые компании

Власти США сегодня должны опубликовать отчет по итогам расследования, которые они начали после введения Францией налога на цифровые компании. Налог затронет все крупнейшие американские тек-компании — Гугл, Эппл, Фейсбук и Амазон.

Франция приняла закон о введении налога на прибыль компаний, оказывающих цифровые услуги, летом этого года. Французские власти решили уравнять налоговые ставки для мультимиллиардных технлогических гигантов и всех других бизнесов. Разрыв в процентной ставке достигал 14-ти процентных пунктов. Дополнительным налогом в 3% обложили компании, выручка которых во Франции более 28 миллионов долларов и в мире — 830 миллионов. Под закон попали около тридцати американских компаний, включая четырех тек-гигантов — Гугл, Эппл, Фейсбук и Амазон. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер по поручению Белого Дома начал расследование, отчет о котором должен предоставить сегодня. Но в августе президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макарон договорились о компромиссе — Франция отменит налог возместит попавшим под закон американским компаниям уже уплаченные налоги после того, как будет принят международный механизм налогообложения для диджитал-компаний в рамках организации экономического сотрудничества и развития.

Представители Гугла, Амазона и Фейсбука давали показания американскому правительству против этого налога в рамках расследования торгового представителя.

Налогообложение компаний, оказывающих цифровые услуги, в рамках ОЭСР ожидается не ранее, чем в 2020 году.