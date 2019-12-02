Бывший российский депутат Роберт Шлегель, по данным немецкой прессы, получил гражданство ФРГ

Газета «Зюддойче Цайтунг» пишет, что сейчас он является старшим сотрудником компании «Акронис» в Мюнхене. Она производит программное обеспечение в сфере кибербезопасности. При этом в думе член фракции «Единая Россия» проявлял себя, как сторонник цензуры в интернете и входил в резерв управленческих кадров под патронажем президента.
2019-12-02T12:00:00+03:00
2019-12-02T12:02:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 02 декабря 2019
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