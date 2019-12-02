Бывший российский депутат Роберт Шлегель, по данным немецкой прессы, получил гражданство ФРГ

Газета «Зюддойче Цайтунг» пишет, что сейчас он является старшим сотрудником компании «Акронис» в Мюнхене. Она производит программное обеспечение в сфере кибербезопасности. При этом в думе член фракции «Единая Россия» проявлял себя, как сторонник цензуры в интернете и входил в резерв управленческих кадров под патронажем президента.