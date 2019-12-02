Суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей, начавших проверку в отношении полицейских

Против оперативников, которые, как утверждает корреспондент «Медузы», при задержании подбросили ему наркотики, до сих пор не заведено уголовное дело.

«Бездействие следователя не установлено», права Ивана Голунова не были нарушены – Басманный суд Москвы встал на сторону СК и прокуратуры. Они отмечали, что никаких проволочек нет, проверка действий полицейских, проводивших задержание, идет своим чередом, а знакомить журналиста с ее материалами пока «нецелесообразно», так как он находится в статусе свидетеля, передает Русская служба BBC. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин настаивал на том, что расследование затягивается, спустя почти полгода, дело против полицейских так и не возбуждено, а журналиста не признали потерпевшим. В том числе из-за бездействия следствия Голунов фактически живет под домашним арестом. Жалобу в суд он подал в конце октября, по разным причинам ее рассмотрение многократно откладывалось. На одном из заседаний выяснилось, что все материалы уголовного дела, изначально возбужденного против Голунова, засекречены.

Журналиста задержали в начале июня, но вскоре, под давлением общественности, обвинения с него были сняты. Были отправлены в отставку два генерала и уволены полицейские, проводившие задержание.