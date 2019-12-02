Администрация президента раскритиковала законопроект о поддержке российского вина

Документ предложено доработать, так как он противоречит Регламенту Евразийского экономического союза. Об этом пишут «Ведомости». В частности, он не запрещает смешивать отечественное и импортное вино, как это предлагается в российском законопроекте. В администрации также раскритиковали пункт, согласно которому российским властям рекомендуют дать полномочия контролировать в других странах, насколько импортное вино соответствует российским требованиям.