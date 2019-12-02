Администрация президента раскритиковала законопроект о поддержке российского вина

Документ предложено доработать, так как он противоречит Регламенту Евразийского экономического союза. Об этом пишут «Ведомости». В частности, он не запрещает смешивать отечественное и импортное вино, как это предлагается в российском законопроекте. В администрации также раскритиковали пункт, согласно которому российским властям рекомендуют дать полномочия контролировать в других странах, насколько импортное вино соответствует российским требованиям.
2019-12-02T11:30:00+03:00
2019-12-02T11:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 02 декабря 2019
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