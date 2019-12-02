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11:30, 02 декабря 2019

Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Они оказались под угрозой из-за несогласованности действий регуляторов двух стран. Нацбанк Таджикистана отказался дать системам переводов отсрочку для подключения к нему напрямую. Как пишет «Коммерсантъ», ни одна из компаний этот процесс не завершила. Общий объём переводов из России в Таджикистан оценивается в 2,5 миллиарда долларов в год. Специалисты предполагают, что если договориться не удастся, деньги пойдут по другим каналам, например, через криптовалюту.



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