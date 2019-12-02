Денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с завтрашнего дня

Они оказались под угрозой из-за несогласованности действий регуляторов двух стран. Нацбанк Таджикистана отказался дать системам переводов отсрочку для подключения к нему напрямую. Как пишет «Коммерсантъ», ни одна из компаний этот процесс не завершила. Общий объём переводов из России в Таджикистан оценивается в 2,5 миллиарда долларов в год. Специалисты предполагают, что если договориться не удастся, деньги пойдут по другим каналам, например, через криптовалюту.
2019-12-02T11:30:00+03:00
2019-12-02T11:32:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2547181-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...