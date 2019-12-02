В Сретенском районе Забайкалья, где накануне разбился рейсовый автобус, ввели режим ЧС

Местные власти мотивировали это тем, что в связи с трагедией нужно решать много организационных вопросов, в том числе, связанных с погребением и доставкой родственников пострадавших.

Рейсовый автобус упал с моста на лёд замёрзшей реки. 19 человек погибли и ещё столько попали в больницы. Сегодня стало известно. что врачам удалось спасти жизни беременной женщины и её ребёнка. Муж пассажирки Александр Чернявский, ехавший вместе с ней, рассказал, что после аварии люди помогали друг другу выбираться их автобуса.

Сам Чернявский также находится в больнице.



Сегодня в регионе объявлен траур.