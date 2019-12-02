Мосгорсуд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей

Представитель Генпрокуратуры сказала, что иск корреспондента «Медуза» несостоятелен, так как необходимые следственные действия проводятся, а ходатайства рассматриваются. Об этом пишет сайт «МБХ-медиа».

Голунова задержали в начале лета по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Сам он утверждает, что запрещённые вещества подбросили полицейские. Вскоре обвинения с журналиста сняли. Сотрудники МВД, участвовавшие в задержании, были уволены, а в ноябре уголовное дело о наркотиках, по которому проходил Голунов, было полностью засекречено.