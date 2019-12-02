Сборная России во второй раз в своей истории стала бронзовым призером чемпионата мира по пляжному футболу

В матче за третье место россияне победили японцев.

Чемпионат для российской сборной получился неровным. Команде почти в каждом матче приходилось героическими усилиями возвращаться в игру. Россияне отыгрывались дважды в групповом турнире, в четвертьфинале, полуфинале и матче, который принес им бронзу. К третьему периоду японцы вели 4-2, но получили три мяча в свои ворота и проиграли 4-5. Тем не менее, главное достижение сборной на турнире – это четвертьфинальная победа над 14-кратным чемпионом мира Бразилией. В этой встрече россянам тоже пришлось спасться, что и удалось сделать с блеском. Сборная России вернулась на чемпионат мира после пропущенного турнира 2017 года, на который наша команда не смогла отобраться. В этих обстоятельствах бронза – несомненный успех.

Чемпионом мира в третий раз стала команда Португалии, которая победила в золотом матче Италию 6:4.