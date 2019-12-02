Уголовные дела по факту насилия в тюрьмах заводят в одном случае из сорока

Статистику обнародовали в Следственном комитете.

За 4 года против сотрудников ФСИН завели лишь 150 уголовных дел. Речь идет о статье за превышение полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, которую чаще всего инкриминируют работникам колоний и СИЗО в случае насилия и пыток.

Жалоб за этот же период поступило в 40 раз больше, передает РБК со ссылкой на СК, который впервые обнародовал столь подробную статистику.

Рекордный разрыв между числом сообщений и делами в Свердловской области, где содержится больше всего заключенных. В Иркутской области из почти 400 сообщений развитие в следственных органах не получило ни одно.

Все преступления, связанные с сотрудниками правоохранительных органов, отличаются высочайшим порогом доказывания. Даже фото— или видеофиксации пыток бывает недостаточно, объясняет Алексей Федяров из движения «Русь сидящая».

В нескольких регионах жалоб на пытки не было или они исчисляются единицами. Это республики Кавказа, Тува и Алтай.